Dans un jeu où la dimen­sion physique prend de l’épais­seur, année après année, le revers à une main se fait de plus en plus rare au plus haut niveau. C’est simple, à l’heure où on écrit ces lignes, aucun joueur du top 10 mondial utilise ce coup.

Pour le plaisir des plus roman­tiques, les choses pour­raient changer rapi­de­ment. Finaliste à Monte‐Carlo, Lorenzo Musetti occupe le 11e rang mondial. Dans un entre­tien accordé à l’ATP, l’Italien clame son amour pour le revers à une main, tout en admet­tant qu’il est presque anachro­nique dans le tennis actuel.

« Je crois que mon jeu est un peu diffé­rent de celui des autres, parce que j’ai un revers à une main et parce que j’aime beau­coup varier, surtout sur terre. Aujourd’hui, le service et le premier coup de raquette sont primor­diaux. Mais moi, ce n’est pas comme ça que je joue. Et je pense que les gens préfèrent un jeu un peu « vintage » comme le mien, même si je ne crois pas qu’on l’as­sis­tera à un retour d’un tennis disons plus « tech­nique » dans un futur proche. Je suis un fan du revers à une main mais il faut être réaliste : dans le tennis moderne, cela ne vous aide pas. »