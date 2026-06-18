Englué dans une saison galère à cause des bles­sures, Lorenzo Musetti, qui vient de déclarer forfait pour Wimbledon après avoir pareil à Roland‐Garros, s’est récem­ment confié au site L’Officiel.

Notamment inter­rogé sur sa meilleure et pire victoire de sa carrière, l’Italien a cité deux matchs contre Novak Djokovic dont celui si cruel en quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année. Extrait.

Le plus beau match de ta carrière ? Et celui qui t’a le plus fait souf­frir ?

Lorenzo Musetti : Si par « beau », tu entends « le plus impor­tant », je dirais celui où j’ai remporté la médaille de bronze aux Jeux olym­piques de Paris contre Aliassime, même si ce n’était pas mon plus beau match d’un point de vue tennis­tique. Mais en termes d’importance, c’est peut‐être celui‐là. Celui qui m’a apporté le plus de satis­fac­tion ? Quand j’ai battu Novak Djokovic au Masters de Monte‐Carlo en 2023. Il était alors numéro un mondial, un joueur que j’ai toujours admiré depuis tout petit. La défaite la plus doulou­reuse ? Toujours contre Nole, au début de cette année à l’Open d’Australie, alors que je menais 2 sets à 0 et que j’ai dû aban­donner à cause d’une blessure.