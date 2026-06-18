Englué dans une saison galère à cause des blessures, Lorenzo Musetti, qui vient de déclarer forfait pour Wimbledon après avoir pareil à Roland‐Garros, s’est récemment confié au site L’Officiel.
Notamment interrogé sur sa meilleure et pire victoire de sa carrière, l’Italien a cité deux matchs contre Novak Djokovic dont celui si cruel en quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année. Extrait.
Le plus beau match de ta carrière ? Et celui qui t’a le plus fait souffrir ?
Lorenzo Musetti : Si par « beau », tu entends « le plus important », je dirais celui où j’ai remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris contre Aliassime, même si ce n’était pas mon plus beau match d’un point de vue tennistique. Mais en termes d’importance, c’est peut‐être celui‐là. Celui qui m’a apporté le plus de satisfaction ? Quand j’ai battu Novak Djokovic au Masters de Monte‐Carlo en 2023. Il était alors numéro un mondial, un joueur que j’ai toujours admiré depuis tout petit. La défaite la plus douloureuse ? Toujours contre Nole, au début de cette année à l’Open d’Australie, alors que je menais 2 sets à 0 et que j’ai dû abandonner à cause d’une blessure.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 17:10