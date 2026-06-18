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Lorenzo Musetti : « La plus belle victoire de ma carrière ? Contre Djokovic. La défaite la plus doulou­reuse ? Toujours contre Novak »

Par
Thomas S
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Englué dans une saison galère à cause des bles­sures, Lorenzo Musetti, qui vient de déclarer forfait pour Wimbledon après avoir pareil à Roland‐Garros, s’est récem­ment confié au site L’Officiel.

Notamment inter­rogé sur sa meilleure et pire victoire de sa carrière, l’Italien a cité deux matchs contre Novak Djokovic dont celui si cruel en quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année. Extrait. 

Le plus beau match de ta carrière ? Et celui qui t’a le plus fait souf­frir ?
Lorenzo Musetti : Si par « beau », tu entends « le plus impor­tant », je dirais celui où j’ai remporté la médaille de bronze aux Jeux olym­piques de Paris contre Aliassime, même si ce n’était pas mon plus beau match d’un point de vue tennis­tique. Mais en termes d’importance, c’est peut‐être celui‐là. Celui qui m’a apporté le plus de satis­fac­tion ? Quand j’ai battu Novak Djokovic au Masters de Monte‐Carlo en 2023. Il était alors numéro un mondial, un joueur que j’ai toujours admiré depuis tout petit. La défaite la plus doulou­reuse ? Toujours contre Nole, au début de cette année à l’Open d’Australie, alors que je menais 2 sets à 0 et que j’ai dû aban­donner à cause d’une blessure.

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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