Lorenzo Musetti avait un message à faire passer à son compatriote, Jannik Sinner, à l’issue de sa victoire contre Jakub Mensik lors du premier match de la demi‐finale de Coupe Davis entre l’Italie et la République Tchèque, à Bologne.
Mais récemment opéré du genou et absent durant au moins trois mois, le quintuple vainqueur en Grand Chelem risque de se retrouver dans l’embarras alors qu’il devrait très probablement décliner l’invitation.
« Le jour de l’opération, j’ai envoyé un message à Sinner, puis il m’a félicité pour le match que j’ai disputé contre la Corée. Je ne sais pas s’il pourra nous rejoindre à Bologne, ce serait bien qu’il vienne ici si nous parvenions en finale. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.