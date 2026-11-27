Lorenzo Musetti avait un message à faire passer à son compa­triote, Jannik Sinner, à l’issue de sa victoire contre Jakub Mensik lors du premier match de la demi‐finale de Coupe Davis entre l’Italie et la République Tchèque, à Bologne.

Mais récem­ment opéré du genou et absent durant au moins trois mois, le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem risque de se retrouver dans l’embarras alors qu’il devrait très proba­ble­ment décliner l’invitation.

#Musetti dopo la vittoria su Mensik



« Il giorno dell’o­pe­ra­zione ho mandato un messaggio a #Sinner e poi lui mi ha fatto i compli­menti per la partita giocata contro la Corea. Non so se rius­cirà a raggiun­gerci a Bologna, sarebbe bello venisse qui nel caso raggiun­ges­simo la finale » pic.twitter.com/ygQzw0Vujo — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) November 27, 2026

« Le jour de l’opé­ra­tion, j’ai envoyé un message à Sinner, puis il m’a féli­cité pour le match que j’ai disputé contre la Corée. Je ne sais pas s’il pourra nous rejoindre à Bologne, ce serait bien qu’il vienne ici si nous parve­nions en finale. »