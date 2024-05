Ils sont tous les deux Italiens, du même âge et pratiquent un tennis très esthé­tique. Il n’en fallait pas plus pour que Lorenzo Musetti soit comparé à Jannik Sinner.

À la diffé­rence que le second cité a déjà remporté deux Masters 1000 et l’Open d’Australie 2024, quand l’autre chasse toujours son premier titre majeur. Des trajec­toires de carrière complè­te­ment opposées.

En confé­rence de presse sur le Challenger de Turin, Lorenzo est revenu sur la compa­raison avec Jannik qu’il trouve hors de propos.

« La compa­raison avec Jannik a toujours été là, mais me comparer à lui n’a désor­mais plus aucun sens. Il est presque n°1 mondial, a déjà remporté un Grand Chelem et a vécu des expé­riences plus impor­tantes que moi. Il y a toujours eu des critiques à mon égard, souvent gratuites, mais cela arrive à tout le monde, je ne suis certai­ne­ment pas le seul. Le fait d’avoir un jeu un peu diffé­rent et de ne pas remporter chaque match ou chaque tournoi me fait penser que j’ai fait cent pas en arrière, mais ce sont toujours les mêmes choses qui se produisent depuis que j’ai 18 ans. »