Il y a des para­doxes sur le circuit et la 5e place mondiale obtenue ce matin par l’Italien, Lorenzo Musetti, qui vient de perdre sa septième finale de suite, en est un.

Lorenzo est donc dans le Top 5, la crème du circuit, sans avoir gagné le moindre tournoi sur le circuit… depuis octobre 2022 et le tournoi de Naples. 

Si l’on peut légi­ti­me­ment penser que cela ne durera pas tant le talent et la progres­sion de l’Italien sont flagrants, cela reste un peu incom­pré­hen­sible et pose malgré tout la ques­tion du niveau de jeu proposé par les joueurs qui se posi­tionnent derrière Sinner et Alcaraz.

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 08:27

