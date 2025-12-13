Le 29 novembre dernier, Lorenzo Musetti a eu le bonheur de devenir père de son deuxième enfant à 23 ans, un petit Leandro. À l’occasion des Gazzetta Sports Awards, où il a été nommé athlète italien de l’année, le finaliste de Monte‐Carlo 2025 est revenu sur les critiques auxquels il a dû faire face lors de sa paternité en 2023.
« Quand mon premier enfant est né, je me suis retrouvé au centre d’une polémique : un joueur de tennis professionnel père à 21 ans. Mais être père m’a permis de découvrir une partie de moi‐même et de grandir en tant que personne, et les résultats se sont également reflétés dans mon tennis », a précisé le huitième joueur mondial dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 17:42