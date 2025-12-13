AccueilATPLorenzo Musetti : "Quand mon premier enfant est né, je me suis...
Lorenzo Musetti : « Quand mon premier enfant est né, je me suis retrouvé au centre d’une polémique »

Le 29 novembre dernier, Lorenzo Musetti a eu le bonheur de devenir père de son deuxième enfant à 23 ans, un petit Leandro. À l’oc­ca­sion des Gazzetta Sports Awards, où il a été nommé athlète italien de l’année, le fina­liste de Monte‐Carlo 2025 est revenu sur les critiques auxquels il a dû faire face lors de sa pater­nité en 2023.

« Quand mon premier enfant est né, je me suis retrouvé au centre d’une polé­mique : un joueur de tennis profes­sionnel père à 21 ans. Mais être père m’a permis de décou­vrir une partie de moi‐même et de grandir en tant que personne, et les résul­tats se sont égale­ment reflétés dans mon tennis », a précisé le huitième joueur mondial dans des propos relayés par Tennis World Italia.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 17:42

