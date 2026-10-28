Lorenzo Musetti a réalisé une brillante semaine à Lyon en s’imposant face à Taylor Fritz en finale, et l’Italien semble bien décidé à poursuivre sur sa lancée.
Opposé à l’Américain Frances Tiafoe pour son entrée en lice à Vienne, Musetti a une nouvelle fois fait preuve d’une grande solidité pour s’imposer en deux sets (7−6, 7–5). Une rencontre au cours de laquelle Tiafoe a encore affiché ses difficultés à faire la différence dans les moments importants, notamment dans le tie‐break de la première manche.
Et cette victoire de l’Italien fait directement les affaires de notre Français Arthur Fils !
En effet, Tiafoe figure parmi ses concurrents dans la course au Masters et ne disposera désormais plus que du Rolex Paris Masters pour tenter de marquer de précieux points. D’autres prétendants sont encore en lice cette semaine, notamment du côté de Bâle avec Rafael Jodar et bien sur Novak Djokovic.
La situation semble donc de plus en plus favorable à Arthur Fils, même si rien n’est encore acquis. Le Tricolore devra rester solide jusqu’au bout, à commencer par son prochain rendez‐vous demain face à Alex Michelsen, qu’il avait déjà dominé la semaine dernière à Bruxelles.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 17:42