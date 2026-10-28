Lorenzo Musetti a réalisé une brillante semaine à Lyon en s’im­po­sant face à Taylor Fritz en finale, et l’Italien semble bien décidé à pour­suivre sur sa lancée.

Opposé à l’Américain Frances Tiafoe pour son entrée en lice à Vienne, Musetti a une nouvelle fois fait preuve d’une grande soli­dité pour s’im­poser en deux sets (7−6, 7–5). Une rencontre au cours de laquelle Tiafoe a encore affiché ses diffi­cultés à faire la diffé­rence dans les moments impor­tants, notam­ment dans le tie‐break de la première manche.

Et cette victoire de l’Italien fait direc­te­ment les affaires de notre Français Arthur Fils !

En effet, Tiafoe figure parmi ses concur­rents dans la course au Masters et ne dispo­sera désor­mais plus que du Rolex Paris Masters pour tenter de marquer de précieux points. D’autres préten­dants sont encore en lice cette semaine, notam­ment du côté de Bâle avec Rafael Jodar et bien sur Novak Djokovic.

La situa­tion semble donc de plus en plus favo­rable à Arthur Fils, même si rien n’est encore acquis. Le Tricolore devra rester solide jusqu’au bout, à commencer par son prochain rendez‐vous demain face à Alex Michelsen, qu’il avait déjà dominé la semaine dernière à Bruxelles.