Quelques mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, Lorenzo Musetti a déclaré forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), après avoir déjà manqué Roland‐Garros.

Absent depuis sa défaite contre Casper Ruud à Rome le 12 mai dernier, en raison d’une bles­sure au niveau du muscle fémoral droit, le 15e joueur mondial a expliqué sa décision.

« Je tiens à vous donner des nouvelles de ma conva­les­cence suite à ma bles­sure à Rome : la réédu­ca­tion se déroule très bien et les résul­tats médi­caux sont encou­ra­geants. Malheureusement, comme je n’ai pas encore repris un entraî­ne­ment physique complet, et après mûre réflexion, nous sommes parvenus à la conclu­sion diffi­cile que je ne pourrai pas parti­ciper à Wimbledon cette année. Ce n’est pas une déci­sion facile, mais c’est la bonne. Ma prio­rité est de revenir sur le court à 100 %. Merci pour votre soutien indé­fec­tible — à très bientôt. »