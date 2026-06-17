Quelques mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, Lorenzo Musetti a déclaré forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), après avoir déjà manqué Roland‐Garros.
Absent depuis sa défaite contre Casper Ruud à Rome le 12 mai dernier, en raison d’une blessure au niveau du muscle fémoral droit, le 15e joueur mondial a expliqué sa décision.
« Je tiens à vous donner des nouvelles de ma convalescence suite à ma blessure à Rome : la rééducation se déroule très bien et les résultats médicaux sont encourageants. Malheureusement, comme je n’ai pas encore repris un entraînement physique complet, et après mûre réflexion, nous sommes parvenus à la conclusion difficile que je ne pourrai pas participer à Wimbledon cette année. Ce n’est pas une décision facile, mais c’est la bonne. Ma priorité est de revenir sur le court à 100 %. Merci pour votre soutien indéfectible — à très bientôt. »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 16:54