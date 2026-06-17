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Lorenzo Musetti s’ex­plique : « Ce n’est pas une déci­sion facile, mais c’est la bonne… »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, Lorenzo Musetti a déclaré forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), après avoir déjà manqué Roland‐Garros. 

Absent depuis sa défaite contre Casper Ruud à Rome le 12 mai dernier, en raison d’une bles­sure au niveau du muscle fémoral droit, le 15e joueur mondial a expliqué sa décision. 

« Je tiens à vous donner des nouvelles de ma conva­les­cence suite à ma bles­sure à Rome : la réédu­ca­tion se déroule très bien et les résul­tats médi­caux sont encou­ra­geants. Malheureusement, comme je n’ai pas encore repris un entraî­ne­ment physique complet, et après mûre réflexion, nous sommes parvenus à la conclu­sion diffi­cile que je ne pourrai pas parti­ciper à Wimbledon cette année. Ce n’est pas une déci­sion facile, mais c’est la bonne. Ma prio­rité est de revenir sur le court à 100 %. Merci pour votre soutien indé­fec­tible — à très bientôt. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 16:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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