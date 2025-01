Invité à se prononcer sur la hiérar­chie actuelle du circuit ATP ainsi que sur les favoris pour l’Open d’Australie (du 12 au 26 janvier), Lorenzo Musetti, lors d’une inter­view accordée au South China Morning Post, a estimé qu’il ne fallait surtout pas exclure Novak Djokovic malgré la domi­na­tion de Jannik Sinner.

« Novak sera toujours en compé­ti­tion pour les tour­nois du Grand Chelem, si sa condi­tion physique est stable. Il est un danger pour tout le monde – pour Jannik, pour Alexander Zverev et pour Carlos Alcaraz. L’année dernière, Jannik a montré qu’il avait une longueur d’avance sur tout le monde, il a fait une saison incroyable. Mais Novak est toujours dange­reux et il sait comment jouer sur ces courts et dans ces conditions. »