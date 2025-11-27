Interviewé par le journal italien la Repubblica, le 8e joueur mondial, Lorenzo Musetti, s’est exprimé sur sa relation avec son compatriote Jannik Sinner.
« Heureusement que j’ai Sinner, je ne dirai jamais ‘malheureusement’. Il n’y a pas de rivalité de ce genre, exacerber les tensions dans le sport, qui en a déjà beaucoup, ne sert à rien. Et puis Jannik est à mes côtés. Ce n’est pas un ennemi qui m’étouffe, c’est un champion qui montre la voie. Un point de référence. Différent de moi ? Bien sûr. Plus puissant, plus solide, plus constant. Mais je ne considère pas comme un inconvénient d’être arrivé à la même époque que lui. Est‐ce que j’aimerais avoir certaines de ses qualités ? Oui, dans le plus grand respect de nos différences. Nous suivons des chemins différents, mais parallèles, chacun mûrit à son rythme, nous avons tous deux dû supporter des pressions, il y a toujours eu de grandes attentes à notre égard ».
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 09:11