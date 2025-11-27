Interviewé par le journal italien la Repubblica, le 8e joueur mondial, Lorenzo Musetti, s’est exprimé sur sa rela­tion avec son compa­triote Jannik Sinner.

« Heureusement que j’ai Sinner, je ne dirai jamais ‘malheu­reu­se­ment’. Il n’y a pas de riva­lité de ce genre, exacerber les tensions dans le sport, qui en a déjà beau­coup, ne sert à rien. Et puis Jannik est à mes côtés. Ce n’est pas un ennemi qui m’étouffe, c’est un cham­pion qui montre la voie. Un point de réfé­rence. Différent de moi ? Bien sûr. Plus puis­sant, plus solide, plus constant. Mais je ne consi­dère pas comme un incon­vé­nient d’être arrivé à la même époque que lui. Est‐ce que j’ai­me­rais avoir certaines de ses qualités ? Oui, dans le plus grand respect de nos diffé­rences. Nous suivons des chemins diffé­rents, mais paral­lèles, chacun mûrit à son rythme, nous avons tous deux dû supporter des pres­sions, il y a toujours eu de grandes attentes à notre égard ».