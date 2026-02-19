Francisco Cerundolo aurait peut‐être mieux fait de se taire.

Fraîchement éliminé de l’ATP 500 de Rio de Janeiro après une défaite sur abandon face à son compa­triote Tirante, le récent vain­queur du tournoi de Buenos Aires a vive­ment critiqué les orga­ni­sa­teurs de l’évé­ne­ment brési­lien en expli­quant notam­ment qu’il « ne s’attendait pas à devoir jouer deux matchs consé­cu­tifs, mardi et mercredi, et qu’il avait demandé à ne pas être programmé ainsi », tout en sous‐entendant que son collègue et local, Joao Fonseca, était privilégié.

Sauf qu’à en croire l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, le joueur argentin n’au­rait formulé aucune demande concer­nant sa programmation.

« Le Rio Open précise qu’au­cune demande n’a été formulée par l’ath­lète mentionné auprès des orga­ni­sa­teurs du tournoi. Nous souli­gnons que toutes les déci­sions sont prises confor­mé­ment aux proto­coles et direc­tives de l’ATP, en toute trans­pa­rence. Notre enga­ge­ment est de toujours trouver un équi­libre entre les besoins des athlètes, du public et des chaînes de télé­vi­sion natio­nales et inter­na­tio­nales, en veillant à ce que toutes les procé­dures respectent des règles claires et impartiales. »

On attend désor­mais la réponse du 19e mondial…