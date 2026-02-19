Francisco Cerundolo aurait peut‐être mieux fait de se taire.
Fraîchement éliminé de l’ATP 500 de Rio de Janeiro après une défaite sur abandon face à son compatriote Tirante, le récent vainqueur du tournoi de Buenos Aires a vivement critiqué les organisateurs de l’événement brésilien en expliquant notamment qu’il « ne s’attendait pas à devoir jouer deux matchs consécutifs, mardi et mercredi, et qu’il avait demandé à ne pas être programmé ainsi », tout en sous‐entendant que son collègue et local, Joao Fonseca, était privilégié.
Sauf qu’à en croire l’organisation du tournoi, le joueur argentin n’aurait formulé aucune demande concernant sa programmation.
« Le Rio Open précise qu’aucune demande n’a été formulée par l’athlète mentionné auprès des organisateurs du tournoi. Nous soulignons que toutes les décisions sont prises conformément aux protocoles et directives de l’ATP, en toute transparence. Notre engagement est de toujours trouver un équilibre entre les besoins des athlètes, du public et des chaînes de télévision nationales et internationales, en veillant à ce que toutes les procédures respectent des règles claires et impartiales. »
On attend désormais la réponse du 19e mondial…
Publié le jeudi 19 février 2026 à 17:17