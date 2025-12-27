Invité du dernier épisode sur le podcast de l’Open d’Australie, Todd Woodbridge n’a pas manqué d’ex­primer ses craintes sur la saison à venir de Carlos Alcaraz suite à sa sépa­ra­tion avec son mentor et entraî­neur, Juan Carlos Ferrero.

L’ancien numéro 1 mondial en double a ensuite expliqué pour­quoi ce chan­ge­ment loin d’être anodin allait avan­tager son prin­cipal rival, Jannik Sinner.

« Lorsque Juan Carlos n’était pas là ces dernières années, Alcaraz ne jouait pas aussi bien, et on pouvait le voir regarder vers les tribunes – il manquait en fait un peu d’as­su­rance. Et il lui faudra des mois pour se stabi­liser. Et ensuite, va‐t‐il s’y faire ? En atten­dant, il pour­rait donner à d’autres l’oc­ca­sion de remporter quelques victoires. Compte tenu de ce chan­ge­ment, je pense que Jannik a l’avan­tage et qu’il rempor­tera une troi­sième victoire consé­cu­tive à l’Open d’Australie. »