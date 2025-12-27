Invité du dernier épisode sur le podcast de l’Open d’Australie, Todd Woodbridge n’a pas manqué d’exprimer ses craintes sur la saison à venir de Carlos Alcaraz suite à sa séparation avec son mentor et entraîneur, Juan Carlos Ferrero.
L’ancien numéro 1 mondial en double a ensuite expliqué pourquoi ce changement loin d’être anodin allait avantager son principal rival, Jannik Sinner.
Will the change in Alcaraz’s coaching staff mean Sinner moves a step closer to that #AusOpen three‐peat ?— #AusOpen (@AustralianOpen) December 24, 2025
🎧 Tune in to The Tennis for our discussion on this and more : https://t.co/gJMCm280Z1 pic.twitter.com/354Wi9391Q
« Lorsque Juan Carlos n’était pas là ces dernières années, Alcaraz ne jouait pas aussi bien, et on pouvait le voir regarder vers les tribunes – il manquait en fait un peu d’assurance. Et il lui faudra des mois pour se stabiliser. Et ensuite, va‐t‐il s’y faire ? En attendant, il pourrait donner à d’autres l’occasion de remporter quelques victoires. Compte tenu de ce changement, je pense que Jannik a l’avantage et qu’il remportera une troisième victoire consécutive à l’Open d’Australie. »
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 11:16