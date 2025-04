Dans une chro­nique écrite pour le Sydney Morning Herald, l’ex‐33e joueur mondial, John Millman, a exprimé son indi­gna­tion après l’an­nonce de la suspen­sion pour 18 mois de son compa­triote, Max Purcell.

« Je trouve cela choquant. J’ai été l’un des plus fervents défen­seurs de Jannik Sinner, je l’ai beau­coup soutenu, et nous avons besoin de cohé­rence. Mais nous parlons de deux poids deux mesures. Les joueurs sont‐ils traités sur un pied d’éga­lité ? Il semble bien que les meilleurs joueurs béné­fi­cient d’un trai­te­ment de faveur. Les joueurs veulent un sport équi­table, ils veulent un sport égal, mais lorsque Jannik Sinner reçoit une inter­dic­tion de trois mois pour avoir eu une substance inter­dite dans son orga­nisme, et que Max est suspendu pour une durée six fois plus longue, il est diffi­cile de ne pas croire que le système a failli à ses devoirs envers les joueurs. »