Ayant déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Gaël Monfils se prépare à jouer son tout dernier Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

À cette occa­sion, l’an­cien forma­teur Louis Borfiga a évoqué pour Eurosport l’incroyable popu­la­rité du Français, capable de conquérir le public partout où il joue dans le monde.

« Gaël, c’est le seul joueur que j’ai eu qui se mettait le public dans la poche où qu’il joue dans le monde. En finale à Wimbledon (chez les juniors en 2004), il affronte pour­tant un Anglais (ndlr : Miles Kasiri), sur le n°2. Au bout de 5 jeux, Gaël avait tout le monde derrière lui. Sur herbe, il glis­sait, tombait, se rele­vait, ça faisait rire tout le monde. Et il a gagné ».