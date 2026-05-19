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Louis Borfiga, forma­teur de Monfils : « Gaël, c’est le seul joueur que j’ai eu qui se mettait le public dans la poche où qu’il joue dans le monde, même contre un Anglais en finale de Wimbledon ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Ayant déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Gaël Monfils se prépare à jouer son tout dernier Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

À cette occa­sion, l’an­cien forma­teur Louis Borfiga a évoqué pour Eurosport l’incroyable popu­la­rité du Français, capable de conquérir le public partout où il joue dans le monde.

« Gaël, c’est le seul joueur que j’ai eu qui se mettait le public dans la poche où qu’il joue dans le monde. En finale à Wimbledon (chez les juniors en 2004), il affronte pour­tant un Anglais (ndlr : Miles Kasiri), sur le n°2. Au bout de 5 jeux, Gaël avait tout le monde derrière lui. Sur herbe, il glis­sait, tombait, se rele­vait, ça faisait rire tout le monde. Et il a gagné ».

Publié le mardi 19 mai 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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