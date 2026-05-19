Ayant déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Gaël Monfils se prépare à jouer son tout dernier Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
À cette occasion, l’ancien formateur Louis Borfiga a évoqué pour Eurosport l’incroyable popularité du Français, capable de conquérir le public partout où il joue dans le monde.
« Gaël, c’est le seul joueur que j’ai eu qui se mettait le public dans la poche où qu’il joue dans le monde. En finale à Wimbledon (chez les juniors en 2004), il affronte pourtant un Anglais (ndlr : Miles Kasiri), sur le n°2. Au bout de 5 jeux, Gaël avait tout le monde derrière lui. Sur herbe, il glissait, tombait, se relevait, ça faisait rire tout le monde. Et il a gagné ».
Publié le mardi 19 mai 2026 à 13:53