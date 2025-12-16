Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront les deux favoris du prochain Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’an­cien numéro 4 mondial, Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, estime qu’Alex de Minaur aura une carte à jouer à domicile.

« De Minaur m’a vrai­ment impres­sionné à l’UTS. Ses dépla­ce­ments étaient excep­tion­nels. La vitesse de son service et de son coup droit était au rendez‐vous, elle est au rendez‐vous, cela ne fait aucun doute. C’est un cauchemar pour tous ses adver­saires. Si vous êtes légè­re­ment décalé, vous allez avoir des ennuis. »