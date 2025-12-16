Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront les deux favoris du prochain Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’ancien numéro 4 mondial, Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, estime qu’Alex de Minaur aura une carte à jouer à domicile.
« De Minaur m’a vraiment impressionné à l’UTS. Ses déplacements étaient exceptionnels. La vitesse de son service et de son coup droit était au rendez‐vous, elle est au rendez‐vous, cela ne fait aucun doute. C’est un cauchemar pour tous ses adversaires. Si vous êtes légèrement décalé, vous allez avoir des ennuis. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 11:19