Dan son journal de bord écrit pour l’Equipe, le Tricolore qui s’est illustré ce week‐end en rempor­tant le chal­lenger de Pau a clai­re­ment posé ses objec­tifs à venir après une belle saison en salle.

« C’est super de bien jouer en indoor, mais le but d’un joueur de tennis, c’est de bien jouer en exté­rieur. C’est comme ça que se jouent les quatre Grands Chelems, comme la plupart des tour­nois. Cette année, c’était un peu limite donc j’ai joué en Europe. Et là, je prévois un peu de repos et de faire quelques semaines d’en­traî­ne­ment sur terre battue »