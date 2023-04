Le trico­lore qui va faire son entrée dans le Top100 ce lundi est en finale du chal­lenger 125 de San Remo. Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, il espère bien pouvoir bientôt affronter les cham­pions de sa génération.

« Sinner, Alcaraz et Rune sont les meilleurs jeunes et la réfé­rence pour nous tous. J’espère que dans quelque temps je pourrai jouer et gagner contre eux aussi. J’espère jouer à mon meilleur niveau sur terre battue, je dois dire que j’ai plutôt bien commencé . Pour le premier tournoi de la saison sur terre battue, je ne peux pas me plaindre. Je suis content de mes progrès. Pour le reste de la saison, je ne me fixe aucune limite, j’es­père aller le plus haut possible ».

Si le Français remporte le titre ce dimanche en Italie, il sera 91e lundi au clas­se­ment ATP alors qu’il n’a que 18 ans.