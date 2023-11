Comme vous le savez Luca Van Assche est l’in­vité du dernier numéro de l’année de We Love Tennis Magazine. On vous a d’ailleurs déjà propose un extrait de son entre­tien où Luca affir­mait qu’il n’était pas obli­ga­toire d’avoir un coup fort pour devenir numéro 1 mondial.

Aujourd’hui, on vous propose un contenu plus inso­lite puisque Luca continue à faire ses études alors même qu’il est top 100 mondial, une parti­cu­la­rité qu’il veut garder le plus long­temps possible ;

« J’ai toujours beau­coup aimé les maths et je n’aime pas aban­donner. Du coup, obtenir ma licence est aussi devenu un véri­table objectif. Sur les tour­nois, je n’oublie pas mon ordi­na­teur ni mon cahier. Bosser mes cours sur le circuit, cela me permet égale­ment d’avoir une vraie respi­ra­tion en dehors du monde du tennis. Tant que je pourrai faire les deux, je conti­nuerai, et d’ailleurs j’espère bien pour­suivre jusqu’à un Master »