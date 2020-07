Lucas Arnold Ker n’est pas le joueur argentin le plus connu. Finaliste du double à Roland-Garros en 1997 et 77e mondial en simple, l’Argentin est surtout connu pour avoir été le premier adversaire d’un certain Roger Federer sur le circuit ATP en 1998. C’était sur la terre battue de Gstaad. Le natif de Buenos Aires, alors 88e mondial, s’était imposé 6-4, 6-4 face au Bâlois qui était âgé seulement de 16 ans.

« Je me souviens souvent que je l’ai battu… Peu de gens savent que c’était son premier match sur le circuit ATP. Je n’ai jamais pensé ou imaginé que Federer allait être l’un des meilleurs au monde et dans l’histoire, confie l’Argentin. Roger avait un bon service, un bon coup droit, mais son revers était fébrile, voire pas bon du tout. Je me souviens que je le déplaçais tout le temps et ça m’a permis de le battre en deux sets. C’est absolument incroyable de voir sa progression et qu’il est devenu l’un des meilleurs de l’histoire. »