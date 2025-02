Alors qu’il pour­rait se plaindre et tirer un trait sur sa carrière, Lucas Pouille a décidé de ne pas renoncer.

Après sa rupture du tendon d’Achille et après une courte période de réflexion, il a donc décidé de tout entre­prendre pour revenir sur le tour.

Invité de RMC Sport, il a donc évoqué ce chemin et a donné une belle leçon à ses collègues qui se plaignent conti­nuel­le­ment de la pres­sion et d’une usure mentale.

On aime­rait entendre ses mots plus souvent.

« Il faut tout refaire, tout recons­truire même si j’aurai un clas­se­ment protégé, ça va prendre du temps, mais j’ai pas envie de terminer là dessus. Il va falloir être patient car il y a beau­coup d’étapes mais c’est possible. La seule chose qui me motive c’est l’idée de jouer sentir les émotions, l’adré­na­line, le stress, vivre cette commu­nion avec le public, vivre cette vie sur le circuit qui est parti­cu­lière mais qui est quand même assez fantas­tique et une fois que cela s’ar­rête, cela s’ar­rête pour toujours »