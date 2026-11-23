Alors que la plupart des obser­va­teurs ne l’ima­gi­naient revenir à la compé­ti­tion après deux ans à soigner une rupture du tendon d’Achille du pied droit et un poignet droit doulou­reux, d’au­tant qu’il prenait son rôle de coach d’Arthur Rinderknech très à coeur, Lucas Pouille a surpris tout le monde en annon­çant son retour il y a quelques jours.

Une déci­sion motivée par une absence totale de douleur et une volonté de terminer sa carrière digne­ment, sur le court avec une raquette en main.

Notamment inter­rogé sur son désir de parti­ciper à la prochaine édition de Roland‐Garros, lors d’une confé­rence de presse orga­nisée ce lundi, le Nordiste n’a pas fermé la porte, à condi­tion bien sûr d’être en forme.

« J’aimerais beau­coup y être. Je pense y être. Après, est‐ce qu’il y aura une demande dans le tableau final ou pas ? Aujourd’hui, si je veux être honnête, je ne pense pas. Parce que pour moi, ça va arriver très vite. Mais je ne l’écarte pas. En tout cas, le jouer, c’est dans mon objectif. Et on verra. Mais si j’ar­rive à reprendre d’ici fin février, début mars, et que je suis perfor­mant, et que j’ar­rive à gagner des matchs, et que je sens que mon niveau est là, et que je suis compé­titif à ce niveau‐là, alors je ferai tout pour le jouer. »