Alors que la plupart des observateurs ne l’imaginaient revenir à la compétition après deux ans à soigner une rupture du tendon d’Achille du pied droit et un poignet droit douloureux, d’autant qu’il prenait son rôle de coach d’Arthur Rinderknech très à coeur, Lucas Pouille a surpris tout le monde en annonçant son retour il y a quelques jours.
Une décision motivée par une absence totale de douleur et une volonté de terminer sa carrière dignement, sur le court avec une raquette en main.
Notamment interrogé sur son désir de participer à la prochaine édition de Roland‐Garros, lors d’une conférence de presse organisée ce lundi, le Nordiste n’a pas fermé la porte, à condition bien sûr d’être en forme.
« J’aimerais beaucoup y être. Je pense y être. Après, est‐ce qu’il y aura une demande dans le tableau final ou pas ? Aujourd’hui, si je veux être honnête, je ne pense pas. Parce que pour moi, ça va arriver très vite. Mais je ne l’écarte pas. En tout cas, le jouer, c’est dans mon objectif. Et on verra. Mais si j’arrive à reprendre d’ici fin février, début mars, et que je suis performant, et que j’arrive à gagner des matchs, et que je sens que mon niveau est là, et que je suis compétitif à ce niveau‐là, alors je ferai tout pour le jouer. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 18:45