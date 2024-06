Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic approchent douce­ment, mais sûre­ment de la retraite, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner prennent de plus en plus de place sur le circuit.

Détenteurs d’un Grand Chelem et d’un Masters 1000 chacun, ils occupent les deux premiers rangs de l’ATP.

En marge du Challenger de Lyon dans lequel il est engagé, Lucas Pouille a été ques­tionné sur la prise de pouvoir du Murcien et du Transalpin, au micro de Tennis Actu. Le 209e joueur mondial estime qu’il est encore trop tôt pour faire des deux joueurs, les dignes succes­seurs du Big Three.

« C’est impos­sible de répondre… Ça dépend de telle­ment de choses. Le niveau tennis­tique oui, je pense qu’Alcaraz et Sinner sont aussi forts que les trois. La ques­tion est de savoir s’ils vont réussir à avoir la constance du Big Three, du Big Four même. Est‐ce qu’ils vont avoir la constance pour jouer au haut niveau semaine après semaine ? Seul l’avenir nous le dira. Est‐ce que leur moti­va­tion bais­sera, est‐ce qu’ils se bles­se­ront plus, moins ? C’est très dur à dire. Carlos Alcaraz, il ne lui manque plus que l’Open d’Australie pour avoir le Grand Chelem, il aura remporté les quatre, à 21 ans. On peut dire que c’est assez extra­or­di­naire. Aujourd’hui, les deux sont de la même trempe que les quatre meilleurs qu’on a pu avoir pendant plusieurs années. Mais est‐ce qu’ils feront aussi bien ou mieux, je pense qu’on ne peut pas le dire aujourd’hui. »