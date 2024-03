Le « jour­na­liste » de la chaîne L’Équipe dont on ne citera pas le nom ici aurait peut‐être mieux fait de se taire.

Après s’être fait reprendre de volée par Édouard Roger‐Vasselin à cause de propos assez honteux concer­nant Rafael Nadal et la fin de sa carrière, Lucas Pouille s’est montré encore plus dur que son compa­triote en faisant part de son indignation.

Encore un grand jour­na­liste .. quelle honte !! S’il vous plaît l’@lequipe faites quelque chose … comment peut on etre a ce point irres­pec­tueux https://t.co/UEHuPaBQci — Lucas Pouille (@la_pouille) March 8, 2024

« Encore un grand jour­na­liste… Quelle honte !! S’il vous plaît L’Équipe, faites quelque chose… Comment peut‐on être à ce point irres­pec­tueux ? », a écrit celui qui affron­tera Stefanos Tsitsipas ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.