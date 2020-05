Hier dans L’Equipe, Lucas Pouille a eu une petite phrase qui est passée un peu inaperçue mais qui peut aussi symboliser ce que pensent plusieurs joueurs sur le circuit. En effet comme le temps est à la réflexion, chacun soulève des points qui mériteraient d’être améliorés pour que le circuit soit encore plus sexy.

Si Patrick Mouratoglou est l’un des pionniers dans ce domaine, à tel point qu’il va expérimenter des « choses » sur son UTS, Lucas Pouille semble lui aussi vouloir faire évoluer les concepts : « Le public veut qu’il se passe des choses. Ils adorent quand Nick Kyrgios fait son show ou quand Benoît Paire crie la « chaaaate » (rires). Il faut arrêter de mettre des amendes. Nous sommes des êtres humains et les gens s’identifieront sûrement plus si nous ne sommes pas des robots. La NBA, c’est un grand show et ça plaît au monde entier. Je ne crois pas qu’il faut réinventer les règles, gardons ce qui fait l’histoire du tennis. Mais on peut réinventer ce qui se passe sur le court. »