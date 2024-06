Finalement forfait de dernière minute pour le Challenger de Lyon, Lucas Pouille s’est malgré tout rendu au Tennis Club lyon­nais où il a pris le temps de répondre aux ques­tions de nos confrères de Tennis Actu.

Et après avoir évoqué son cas personnel ou encore la compa­raison entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et le Big 3, incarné par Federer, Nadal et Djokovic, le Nordiste a prédit un grand avenir au tout récent lauréat de Roland‐Garros.

« Tout, pour moi sa capa­cité à savoir tout faire. Il sert déjà très bien mais je pense qu’il servira encore mieux dans le futur. Je trouve qu’il arrive à être agressif des deux côtés, il bouge extrê­me­ment bien, il est capable de volleyer, faire des amortis, de défendre, d’at­ta­quer… Je pense qu’il va être encore de plus en plus solide, en faisant de moins en moins de fautes comme on l’a vu sur les derniers matchs. Je pense qu’il va pousser le tennis vers une autre dimen­sion. C’est la marque d’un grand. »