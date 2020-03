Dans la très interessante double page consacrée au confinement de Lucas Pouille dans le Sud du pays (à Valbonne) publiée dans le journal L’Equipe ce matin, le Nordiste se confie donc à notre consoeur Sophie Dorgan.

Il évoque notamment sa formule d’entraînement et les objectifs qui y sont associés. Avant que l’on nous accuse de mettre en exergue les mots qui seraient porteurs, on souligne à nouveau que c’est Lucas qui s’exprime.

« Il ne faut pas que dans un mois, j’en aie marre et que l’envie soit partie. Il faut entretenir l’envie. Dans le confinement, je n’ai pas envie de m’entraîner quatre heures par jour et passer du temps sur le terrain. »

Plus tard, le natif de Grande-Synthe précise aussi l’idée principale de ses séances quotidiennes qu’il peut mettre en place avec Grégoire Barrere qui est avec lui : « Rester en forme et ne pas prendre de poids. » Voilà qui est dit et avec sincérité.