S’il n’a vrai­ment jamais été en mesure de riva­liser avec Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid ce vendredi, Arthur Fils a déjà pris rendez‐vous pour le futur en expli­quant qu’il allait s’en­traîner dur pour combler l’écart avec le numéro 1 mondial et grand favori à Roland‐Garros.

Lucas Pouille, inter­rogé par L’Équipe, a tenu à souli­gner l’envie et la détr­mi­na­tion du Français.

Derrière Sinner, (Carlos) Alcaraz et peut‐être (Alexander) Zverev, Arthur est là. Son niveau de jeu actuel, c’est 4e mondial, et peut‐être qu’il peut le faire encore monter grâce à la ferveur derrière lui. J’aurais tendance à dire que oui, s’il arrive à gérer émotion­nel­le­ment avant et pendant Roland‐Garros. Vu l’am­bi­tion qu’il dégage sur le terrain et en dehors, je pense qu’il va sortir de ce match en ayant une seule envie : aller cher­cher Sinner. Ça veut dire se défoncer à l’en­traî­ne­ment, bien analyser les choses, comprendre ce qui lui manque pour l’in­quiéter plus. Avec ça, tu as ta base de travail. Il vient de gagner neuf matches sur dix sur terre, il est bien entouré, il sait ce qu’il doit faire… Une fois la décep­tion de la défaite passée, il ne doit rester qu’envie et détermination. »