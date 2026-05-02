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Lucas Pouille sur Arthur Fils : « Vu l’am­bi­tion qu’il dégage sur le terrain et en dehors, je pense qu’il va sortir de ce match en ayant une seule envie : aller cher­cher Sinner »

Par
Thomas S
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S’il n’a vrai­ment jamais été en mesure de riva­liser avec Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid ce vendredi, Arthur Fils a déjà pris rendez‐vous pour le futur en expli­quant qu’il allait s’en­traîner dur pour combler l’écart avec le numéro 1 mondial et grand favori à Roland‐Garros.

Lucas Pouille, inter­rogé par L’Équipe, a tenu à souli­gner l’envie et la détr­mi­na­tion du Français. 

Derrière Sinner, (Carlos) Alcaraz et peut‐être (Alexander) Zverev, Arthur est là. Son niveau de jeu actuel, c’est 4e mondial, et peut‐être qu’il peut le faire encore monter grâce à la ferveur derrière lui. J’aurais tendance à dire que oui, s’il arrive à gérer émotion­nel­le­ment avant et pendant Roland‐Garros. Vu l’am­bi­tion qu’il dégage sur le terrain et en dehors, je pense qu’il va sortir de ce match en ayant une seule envie : aller cher­cher Sinner. Ça veut dire se défoncer à l’en­traî­ne­ment, bien analyser les choses, comprendre ce qui lui manque pour l’in­quiéter plus. Avec ça, tu as ta base de travail. Il vient de gagner neuf matches sur dix sur terre, il est bien entouré, il sait ce qu’il doit faire… Une fois la décep­tion de la défaite passée, il ne doit rester qu’envie et détermination. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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