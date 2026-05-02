S’il n’a vraiment jamais été en mesure de rivaliser avec Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid ce vendredi, Arthur Fils a déjà pris rendez‐vous pour le futur en expliquant qu’il allait s’entraîner dur pour combler l’écart avec le numéro 1 mondial et grand favori à Roland‐Garros.
Lucas Pouille, interrogé par L’Équipe, a tenu à souligner l’envie et la détrmination du Français.
Derrière Sinner, (Carlos) Alcaraz et peut‐être (Alexander) Zverev, Arthur est là. Son niveau de jeu actuel, c’est 4e mondial, et peut‐être qu’il peut le faire encore monter grâce à la ferveur derrière lui. J’aurais tendance à dire que oui, s’il arrive à gérer émotionnellement avant et pendant Roland‐Garros. Vu l’ambition qu’il dégage sur le terrain et en dehors, je pense qu’il va sortir de ce match en ayant une seule envie : aller chercher Sinner. Ça veut dire se défoncer à l’entraînement, bien analyser les choses, comprendre ce qui lui manque pour l’inquiéter plus. Avec ça, tu as ta base de travail. Il vient de gagner neuf matches sur dix sur terre, il est bien entouré, il sait ce qu’il doit faire… Une fois la déception de la défaite passée, il ne doit rester qu’envie et détermination. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 14:15