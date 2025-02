De passage dans l’émis­sion de Marion Bartoli sur RMC dimanche, notam­ment pour évoquer sa bles­sure, Lucas Pouille a égale­ment exprimé ses inter­ro­ga­tions sur l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page et Jannik Sinner, ayant abouti sur une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial.

« On enten­dait parler depuis des semaines qu’il pren­drait un ou deux ans de suspen­sion en avril après Indian Wells et Miami. Tout le monde en interne disait que c’était quasi­ment sûr. Quand ils ont annoncé qu’il allait être suspendu trois mois dans une période très stra­té­gique, c’est bien fait. Il ne ratera aucun Grand Chelem. Ce que je trouve bizarre, c’est l’accord trouvé. En connais­sant la personne et en la côtoyant depuis plusieurs années, je ne pense pas que Sinner se soit dopé inten­tion­nel­le­ment. On est respon­sables de tout ce qu’on prend et qu’on nous donne. Sinon, c’est trop facile. Le tricheur pourra toujours dire ‘ce n’est pas moi, c’est mon kiné, mon entraî­neur’. A quel moment est‐ce la vérité ? Un mensonge ? »