De passage en conférence de presse avant ses débuts sur l’ATP 250 de Buenos Aires où il fait figure de favori aux côtés de Joao Fonseca ou Sebastian Baez, Luciano Darderi, récent huitième de finaliste à l’Open d’Australie (battu par Jannik Sinner) et actuel 22e joueur mondial, s’est exprimé sur les deux meilleurs joueurs du monde : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et pour le natif argentin, naturalisé italien, sa progression passe par de nombreuses confrontations face à eux, notamment à l’entraînement.
« Alcaraz et Sinner sortent de l’ordinaire, ils ne peuvent être comparés aux autres. À l’US Open, j’ai perdu contre Alcaraz et en Australie, j’ai perdu contre Sinner : je pense que ces deux joueurs sont les Federer et Nadal de leur époque, ils perdent très rarement un match. Personnellement, les fois où je me suis entraîné avec eux, j’ai senti que je m’améliorais beaucoup, car ils jouent à une autre vitesse et s’entraînent différemment. J’essaie toujours d’organiser des entraînements avec eux : si je pouvais m’entraîner avec eux toutes les semaines, je le ferais. Avec Sinner, par exemple, je me suis entraîné autant que possible pendant la pré‐saison à Dubaï. Pourquoi ? Ils jouent à une autre vitesse, ce sont des extraterrestres. Les autres, je pense que je peux rivaliser contre tous. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 17:47