De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 250 de Buenos Aires où il fait figure de favori aux côtés de Joao Fonseca ou Sebastian Baez, Luciano Darderi, récent huitième de fina­liste à l’Open d’Australie (battu par Jannik Sinner) et actuel 22e joueur mondial, s’est exprimé sur les deux meilleurs joueurs du monde : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et pour le natif argentin, natu­ra­lisé italien, sa progres­sion passe par de nombreuses confron­ta­tions face à eux, notam­ment à l’entraînement.

« Alcaraz et Sinner sortent de l’or­di­naire, ils ne peuvent être comparés aux autres. À l’US Open, j’ai perdu contre Alcaraz et en Australie, j’ai perdu contre Sinner : je pense que ces deux joueurs sont les Federer et Nadal de leur époque, ils perdent très rare­ment un match. Personnellement, les fois où je me suis entraîné avec eux, j’ai senti que je m’amé­lio­rais beau­coup, car ils jouent à une autre vitesse et s’en­traînent diffé­rem­ment. J’essaie toujours d’or­ga­niser des entraî­ne­ments avec eux : si je pouvais m’en­traîner avec eux toutes les semaines, je le ferais. Avec Sinner, par exemple, je me suis entraîné autant que possible pendant la pré‐saison à Dubaï. Pourquoi ? Ils jouent à une autre vitesse, ce sont des extra­ter­restres. Les autres, je pense que je peux riva­liser contre tous. »