Auteur d’une magnifique saison 2025, notamment sur terre battue, avec trois titres au compteur (Marrakech, Bastad et Umag), Luciano Darderi, en accord avec la Gazzetta dello Sport, a décidé de tenir un journal où il raconte son quotidien pendant l’intersaison.
Après avoir participé à l’exhibition indienne, Tennis Premier League, le 26e joueur mondial s’est envolé pour Dubaï où il s’est notamment entraîné avec son compatriote, Jannik Sinner. Et il a fait part de ses très fortes impressions.
« Je m’entraîne aussi avec Jannik Sinner. C’est un garçon peu loquace, mais très sérieux. Il ne pense qu’à l’entraînement et au travail. La dernière fois, c’était pendant Roland Garros. Comparé au niveau des matchs en Inde, c’est tout autre chose. La lourdeur de la balle et la continuité dans les échanges font toute la différence. Je me suis senti comme dans un vaisseau spatial parti de la Terre et ayant atterri sur Mars. Oui, Jannik est un Martien. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 14:35