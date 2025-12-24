Auteur d’une magni­fique saison 2025, notam­ment sur terre battue, avec trois titres au comp­teur (Marrakech, Bastad et Umag), Luciano Darderi, en accord avec la Gazzetta dello Sport, a décidé de tenir un journal où il raconte son quoti­dien pendant l’intersaison.

Après avoir parti­cipé à l’ex­hi­bi­tion indienne, Tennis Premier League, le 26e joueur mondial s’est envolé pour Dubaï où il s’est notam­ment entraîné avec son compa­triote, Jannik Sinner. Et il a fait part de ses très fortes impressions.

« Je m’en­traîne aussi avec Jannik Sinner. C’est un garçon peu loquace, mais très sérieux. Il ne pense qu’à l’en­traî­ne­ment et au travail. La dernière fois, c’était pendant Roland Garros. Comparé au niveau des matchs en Inde, c’est tout autre chose. La lour­deur de la balle et la conti­nuité dans les échanges font toute la diffé­rence. Je me suis senti comme dans un vais­seau spatial parti de la Terre et ayant atterri sur Mars. Oui, Jannik est un Martien. »