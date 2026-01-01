AccueilATPLuciano Darderi, vainqueur de trois titres en 2025 et partenaire d’entraînement de...
ATP

Luciano Darderi, vain­queur de trois titres en 2025 et parte­naire d’entraînement de Sinner : « Me comparer à Jannik m’aide à iden­ti­fier mes axes d’amélioration »

Jean Muller
Par Jean Muller

Après avoir glané trois titres sur terre battue et atteint la 25ème place mondiale, Luciano ne veut pas s’ar­rêter en si bon chemin. Lors de cet hiver, il a eu la chance de s’en­traîner avec Jannik qu’il connait bien et qu’il apprécié beau­coup. Cette expé­rience doit lui permettre de viser encore plus haut en 2026 comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis.

« Je m’en­tends très bien avec Jannik . Me comparer à lui m’aide à iden­ti­fier mes axes d’amé­lio­ra­tion. Avoir mûri, en tant qu’homme avant d’être un joueur de tennis. Et avoir toujours la même soif de victoire . » 

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 11:41

