Après avoir glané trois titres sur terre battue et atteint la 25ème place mondiale, Luciano ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Lors de cet hiver, il a eu la chance de s’entraîner avec Jannik qu’il connait bien et qu’il apprécié beaucoup. Cette expérience doit lui permettre de viser encore plus haut en 2026 comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis.
« Je m’entends très bien avec Jannik . Me comparer à lui m’aide à identifier mes axes d’amélioration. Avoir mûri, en tant qu’homme avant d’être un joueur de tennis. Et avoir toujours la même soif de victoire . »
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 11:41