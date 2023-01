La récente sélec­tion de Stan Wawrinka en Coupe Davis a surpris les obser­va­teurs d’au­tant que cela faisait un lustre que Stan The Man n’avait pas défendu les couleurs de son pays.

Pour le capi­taine Severin Lüthi tout cela est fina­le­ment normal.

L’ancien coach de Federer croit au retour de Stan comme il l’a expliqué à 20 minutes.

« S’il revient, c’est qu’il se sent prêt. En mars, pour son retour après quinze mois d’absence, il était loin. Aujourd’hui, il ne lui manque plus que le dernier pas. Le déclic est proche. Les chances qu’il joue sont grandes, s’amuse le sélec­tion­neur. Il va surtout me donner plus d’options, de la flexi­bi­lité en simple comme en double. Avec lui, nous aurons simple­ment la meilleure équipe possible. »