Une nouvelle page se tourne pour le tennis tchèque.

Près de huit ans après sa sortie du top 100 mondial, l’an­cien 26e joueur mondial et actuel 974e (quatre finales pour deux titres), Lukas Rosol, qui conti­nuait de jouer et de se faire plaisir sur les circuits Challengers et Futures, a annoncé ce jeudi qu’il mettait un terme à sa carrière débutée en 2004.

Le joueur de 38 ans a publié la nouvelle sur son compte Instagram avec comme photo d’illus­tra­tion sa fameuse victoire face à Rafael Nadal au deuxième tour de Wimbledon en 2012. Une victoire qui restera atta­chée à sa longue carrière.

« Tout se termine un jour et cette fin est plus diffi­cile que toute autre. Grandir jusqu’à cette déci­sion n’a pas été facile du tout, tous les athlètes profes­sion­nels le compren­dront. Le tennis était, est et sera toute ma vie. Mais le temps n’ar­rête pas un homme et ne recom­mande pas un corps doulou­reux. Ma carrière a eu tout ce qu’elle aurait dû avoir. On a travaillé dur, ça fait mal, on a perdu, on a gagné (…) Il est temps de laisser ça aux plus jeunes et d’at­tendre avec impa­tience le fait que mon fils Luka prendra le relais un jour, l’op­por­tu­nité et le soutien que j’ai reçu, il aura certai­ne­ment. Les amis, c’était une putain de belle balade et je merci pour ce rêve devenu réalité », a notam­ment écrit le natif de Brno.