Lors de son passage en conférence de presse après avoir décroché le 101e titre de sa carrière sur le tournoi d’Athènes, Novak Djokovic a été interrogé dans sa langue natale à propos de la fin de sa carrière.
Et comme il l’avait déjà laissé entendre, le Serbe aimerait pousser jusqu’en 2028 pour terminer en apothéose lors des Jeux olympiques de Los Angeles. Mais à bientôt 39 ans, Nole n’est sûr de rien.
Asked Novak on Serbian part of press about his wish to play on Olympics 2028.— Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 9, 2025
“It is something I would like to do. To maybe finish all there with Serbian flag. Will I manage to play until then ? I don’t know, honestly. There are things that are not in my control” #NovakDjokovic pic.twitter.com/2xU1ex8JYx
« C’est quelque chose que j’aimerais faire. Peut‐être terminer tout cela là‐bas avec le drapeau serbe. Y parviendrai‐je jusqu’à ce moment‐là ? Je ne sais pas, honnêtement. Il y a des choses qui ne sont pas sous mon contrôle », a déclaré Djokovic.
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 16:46