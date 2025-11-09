Lors de son passage en confé­rence de presse après avoir décroché le 101e titre de sa carrière sur le tournoi d’Athènes, Novak Djokovic a été inter­rogé dans sa langue natale à propos de la fin de sa carrière.

Et comme il l’avait déjà laissé entendre, le Serbe aime­rait pousser jusqu’en 2028 pour terminer en apothéose lors des Jeux olym­piques de Los Angeles. Mais à bientôt 39 ans, Nole n’est sûr de rien.

Asked Novak on Serbian part of press about his wish to play on Olympics 2028.



“It is some­thing I would like to do. To maybe finish all there with Serbian flag. Will I manage to play until then ? I don’t know, honestly. There are things that are not in my control” #NovakDjokovic pic.twitter.com/2xU1ex8JYx — Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 9, 2025

« C’est quelque chose que j’aimerais faire. Peut‐être terminer tout cela là‐bas avec le drapeau serbe. Y parviendrai‐je jusqu’à ce moment‐là ? Je ne sais pas, honnê­te­ment. Il y a des choses qui ne sont pas sous mon contrôle », a déclaré Djokovic.