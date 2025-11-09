AccueilATPL'ultime objectif de Novak Djokovic pour sa fin de carrière : "J'aimerais...
ATP

L’ultime objectif de Novak Djokovic pour sa fin de carrière : « J’aimerais bien prendre ma retraite là‐bas »

Thomas S
Par Thomas S

-

733

Lors de son passage en confé­rence de presse après avoir décroché le 101e titre de sa carrière sur le tournoi d’Athènes, Novak Djokovic a été inter­rogé dans sa langue natale à propos de la fin de sa carrière. 

Et comme il l’avait déjà laissé entendre, le Serbe aime­rait pousser jusqu’en 2028 pour terminer en apothéose lors des Jeux olym­piques de Los Angeles. Mais à bientôt 39 ans, Nole n’est sûr de rien. 

« C’est quelque chose que j’aimerais faire. Peut‐être terminer tout cela là‐bas avec le drapeau serbe. Y parviendrai‐je jusqu’à ce moment‐là ? Je ne sais pas, honnê­te­ment. Il y a des choses qui ne sont pas sous mon contrôle », a déclaré Djokovic. 

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 16:46

Article précédent
Fâché, Carlos Alcaraz remet les pendules à l’heure pour son premier match sur le Masters de Turin : « Non seule­ment je me bats pour le trophée, mais aussi pour la place de numéro 1 mondial »
Article suivant
Sabalenka inca­pable de retenir ses larmes après sa défaite en finale du Masters contre Rybakina : « Je deviens vrai­ment sensible »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.