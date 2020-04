Peter Lundgren a donné une interview à Tenis Brasil comme le rapporte le site espagnol PuntoDeBreak. Le coach suédois a travaillé avec Marcelo Rios, Marat Safin et Roger Federer et il a bien voulu expliquer comment il a pu adapter son métier à ces trois légendes du tennis : « Avec Marcelo, nous travaillons très fort sur le service, comment être agressif et comment être plus performant en revers. De toute façon, il n’a jamais eu besoin de beaucoup d’aide, il a déjà eu un coup incroyable. Avec Roger, c’était quelque chose de similaire, je n’avais pas à travailler le bon coup, la technique, mais comment attaquer avec ce coup. Je mettais peut-être davantage l’accent sur l’amélioration physique que nous avons faite grâce au grand Pierre Paganini, qui a rejoint l’équipe et qui nous a beaucoup aidés. Avec Marat, le problème était la volée, il ne savait pas comment couvrir le filet car il ne l’avait jamais fait auparavant. Au final, il a fini par y prendre goût Je me souviens l’avoir vu grimper le filet 85 fois au cours de la saison. »