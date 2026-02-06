Après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, syno­nyme de 7e titre en Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz a pris la déci­sion de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Rotterdam (9 au 15 février), où il était tenant du titre.

Dans des propos relayés par Tennis365, le vain­queur de Wimbledon 1996 et direc­teur du tournoi néer­lan­dais, Richard Krajicek, est revenu sur ce coup dur pour lui.

« Quand je l’ai vu vendredi et qu’il souf­frait de crampes contre Zverev, j’étais déjà inquiet. J’ai ensuite dû éteindre mon télé­phone et j’ai appris plus tard ce qui s’était passé. En voyant qu’il avait gagné, je me suis dit : ‘Bon, ça va être diffi­cile’. S’il avait perdu, il n’au­rait pas eu l’émo­tion de remporter ce Grand Chelem et il aurait eu deux jours de plus pour récu­pérer. Je pensais qu’il avait encore de bonnes chances de jouer à Rotterdam. Mais quand il a atteint la finale, j’ai pensé que ce serait diffi­cile. Lundi matin, j’ai reçu le message de son agent. Je m’y atten­dais un peu, mais j’au­rais aimé dormir une heure de plus parce que je ne voulais pas voir ce message ! Mais ce n’était pas une grande surprise. C’est incroya­ble­ment épui­sant d’avoir des crampes et de revenir deux jours plus tard, même si la finale était rela­ti­ve­ment facile physi­que­ment par rapport à la demi‐finale et qu’il ne faisait que 15 degrés. »