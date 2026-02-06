Après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, synonyme de 7e titre en Grand Chelem à seulement 22 ans, Carlos Alcaraz a pris la décision de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Rotterdam (9 au 15 février), où il était tenant du titre.
Dans des propos relayés par Tennis365, le vainqueur de Wimbledon 1996 et directeur du tournoi néerlandais, Richard Krajicek, est revenu sur ce coup dur pour lui.
« Quand je l’ai vu vendredi et qu’il souffrait de crampes contre Zverev, j’étais déjà inquiet. J’ai ensuite dû éteindre mon téléphone et j’ai appris plus tard ce qui s’était passé. En voyant qu’il avait gagné, je me suis dit : ‘Bon, ça va être difficile’. S’il avait perdu, il n’aurait pas eu l’émotion de remporter ce Grand Chelem et il aurait eu deux jours de plus pour récupérer. Je pensais qu’il avait encore de bonnes chances de jouer à Rotterdam. Mais quand il a atteint la finale, j’ai pensé que ce serait difficile. Lundi matin, j’ai reçu le message de son agent. Je m’y attendais un peu, mais j’aurais aimé dormir une heure de plus parce que je ne voulais pas voir ce message ! Mais ce n’était pas une grande surprise. C’est incroyablement épuisant d’avoir des crampes et de revenir deux jours plus tard, même si la finale était relativement facile physiquement par rapport à la demi‐finale et qu’il ne faisait que 15 degrés. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 12:08