Lors de sa prise de parole sur l’état de santé de Roger Federer, Severin Lüthi s’est aussi exprimé sur la possibilité de reprendre le tennis normalement en 2020.

Sa réflexion symbolise un peu l’état d’esprit général : « Franchement, il y a deux mois, j’étais vraiment prêt à parier que la saison 2020 était terminée. Mais il est évident que les tournois du Grand Chelems ne cessent de pousser pour qu’une reprise soit possible. Pour moi, avec le temps qu’il reste je considère que pour l’US Open on est sur du 50/50. En revanche, on aura très certainement une saison sur terre battue avec Madrid, Rome et Roland-Garros, cela parait vraiment possible »

L’analyse pragmatique du Suisse semble effectivement la bonne. Concernant l’US Open, on va vite savoir, c’est une question de jours. Pour l’ocre, cela semble maintenant plus que probable.