Le coach de Roger Federer s’est exprimé cette semaine dans Smash Magazin où il évoque l’avenir du Suisse, mais aussi cette période du confinement et ce que cela implique. Pour Severin Lüthi, au final, cela a été positif : « Cette période m’a fait du bien au final. Tous ces voyages sur le circuit, ça reste fatiguant et là, cela a fait une vraie pause. Ce que je retiens notamment pour ma mission auprès de Roger c’est que j’ai pu beaucoup parlé avec lui, alors que l’on a pas toujours le temps quand on est sur le tour. On a pu échanger sur beaucoup de sujets, c’est très positif de ce point de vue. »

Concernant l’US Open, là aussi, Luthi est très pragmatique : « Il existe de nombreux intérêts différents – sponsors, organisateurs de tournois, joueurs, télévision. Je comprends, tout le monde doit gagner de l’argent, les droits de télévision pour les tournois du Grand Chelem, c’est du gros business et c’est pourquoi nous devons le faire. Les joueurs veulent jouer si cela est médicalement possible et ils savent aussi qu’ils devront faire des compromis cette année, ils ne seront pas à Manhattan, il n’y aura pas de spectateurs, mais beaucoup de gens seront heureux simplement parce qu’ils peuvent de nouveau regarder le tennis. »