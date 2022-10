Au cours d’un podcast de produit par l’ATP, Severin Lüthi proche et ancien entraî­neur de Roger Federer, a parlé de la manière dont le Suisse abor­dait et tirait les ensei­gne­ments de ses rencontres face à ses deux plus grands rivaux : Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Il n’y a jamais eu cette situa­tion où il ne pour­rait jamais les battre. Contre des joueurs comme eux, il y a une chance que vous perdiez des matchs. Vous ne pouvez pas les battre à chaque fois. Je pense que c’est égale­ment une erreur de pani­quer. Nous analy­sions toujours les matchs – qu’il les ait gagnés ou perdus. On essayait de rester stable et de ne pas pani­quer », a expliqué le coach.

Contre Rafa, Roger affiche un bilan de 16 victoires en 40 matchs. Face à Novak, 23 victoires en 50 matchs.