Macci : « Federer était un magi­cien. Nadal était un tireur d’élite. Djokovic est un archer. Sinner est une machine à balles. Alcaraz est ce qu’il décide d’être à chaque point »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2203

L’ancien coach des Soeurs Williams a toujours des formules assez person­nelles pour définir les joueurs. Fin obser­va­teur, il semble que les prouesses de Carlitos dans les diffé­rentes exhi­bi­tions auxquelles il parti­cipe ait marqué son esprit. 

En Corée sur quelques séquences Carlitos a été il est vrai plutôt créatif. D’où la réflexion de Rick qui s’est amusé à comparer certaines légendes du tennis.

« Federer était un magi­cien. Rafa était un tireur d’élite. Joker est un archer. Sinner est une machine à balles. Carlos est ce qu’il décide d’être à chaque point »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 12:45

