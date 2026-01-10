L’ancien coach des Soeurs Williams a toujours des formules assez personnelles pour définir les joueurs. Fin observateur, il semble que les prouesses de Carlitos dans les différentes exhibitions auxquelles il participe ait marqué son esprit.
Fed was an magician. Rafa was a gunslinger. Joker is an archer. Sinner is a ball machine. Carlos is whatever he decides to be each point. @Carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) January 10, 2026
En Corée sur quelques séquences Carlitos a été il est vrai plutôt créatif. D’où la réflexion de Rick qui s’est amusé à comparer certaines légendes du tennis.
« Federer était un magicien. Rafa était un tireur d’élite. Joker est un archer. Sinner est une machine à balles. Carlos est ce qu’il décide d’être à chaque point »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 12:45