Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, le 79e mondial joueur mondial, Tomas Machac, a raconté ce qu’il avait appris et retenu de son match accroché mais perdu contre Novak Djokovic à Dubaï en février dernier (6−3, 3–6, 7–6[1]).

« Au troi­sième set, je perdais 4–2 ou 3–1, je ne sais plus, mais j’ai réussi à debreaker et à revenir. C’est à ce moment‐là que j’ai vu le véri­table niveau du tennis de Novak. Je n’avais plus aucune chance de l’in­quiéter sur son service, même dans le jeu décisif, j’étais toujours à la traîne. Je l’ai vu, je l’ai senti et c’est pour cela qu’il est le meilleur : même quand vous commencez à mieux jouer, il est capable d’élever le niveau d’un cran supplé­men­taire. C’était une grande expé­rience pour moi, je me suis prouvé que j’avais le niveau pour jouer contre, je dirais, le meilleur de tous les temps », a expliqué le Tchèque de 23 ans.