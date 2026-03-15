Tous les fans de tennis et de Rafael Nadal se souviennent de ce fameux 18 janvier 2023.

Ce jour‐là, opposé à Mackenzie McDonald au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros s’in­cli­nait en trois manches et se bles­sait grave­ment au niveau de la hanche avant de passer des mois loin des courts et de fina­le­ment prendre sa retraite en novembre 2024, inca­pable de concourir à son meilleur niveau.

Un moment qui restera proba­ble­ment comme la véri­table fin de carrière de l’Espagnol. C’est égale­ment l’avis de son bour­reau ce jour‐là, qui s’est récem­ment entre­tenu avec nos confrères de Clay.

« Pour moi, ce fut un match excep­tionnel, le plus impor­tant de ma carrière : battre Rafa en Grand Chelem. Je jouais le meilleur tennis de ma vie ce jour‐là, et remporter cette victoire était quelque chose de spécial, mais je savais qu’il souf­frait dans le troi­sième set. Je frap­pais la balle avec une puis­sance incroyable. C’était triste de le voir s’en aller comme ça. J’ai senti que c’était son véri­table déclin, mais à ce moment‐là, je devais garder mon sang‐froid. D’ailleurs, battre un Nadal blessé est quelque chose de diffi­cile, donc je devais garder mon sang‐froid. C’était triste de le voir souf­frir autant. »