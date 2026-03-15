Tous les fans de tennis et de Rafael Nadal se souviennent de ce fameux 18 janvier 2023.
Ce jour‐là, opposé à Mackenzie McDonald au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros s’inclinait en trois manches et se blessait gravement au niveau de la hanche avant de passer des mois loin des courts et de finalement prendre sa retraite en novembre 2024, incapable de concourir à son meilleur niveau.
Un moment qui restera probablement comme la véritable fin de carrière de l’Espagnol. C’est également l’avis de son bourreau ce jour‐là, qui s’est récemment entretenu avec nos confrères de Clay.
« Pour moi, ce fut un match exceptionnel, le plus important de ma carrière : battre Rafa en Grand Chelem. Je jouais le meilleur tennis de ma vie ce jour‐là, et remporter cette victoire était quelque chose de spécial, mais je savais qu’il souffrait dans le troisième set. Je frappais la balle avec une puissance incroyable. C’était triste de le voir s’en aller comme ça. J’ai senti que c’était son véritable déclin, mais à ce moment‐là, je devais garder mon sang‐froid. D’ailleurs, battre un Nadal blessé est quelque chose de difficile, donc je devais garder mon sang‐froid. C’était triste de le voir souffrir autant. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 14:55