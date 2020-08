Le joueur argentin Marco Trungelliti a été un lanceur d’alertes notamment en parlant de corruption liée aux paris sportifs. Dernièrement, il avait fustigé le comportement des meilleurs qui ne prenaient pas la défense des petits lors de négociations avec l’ATP pendant la période de confinement.

En ce moment, l’Argentin participe au championnat suisse par équipes. Le quotidien le Temps est donc allé le rencontrer à Genève au club des Eaux Vives qui accueille le tournoi ATP avant Roland-Garros.

Le discours n’a pas pris une ride, et Marco n’a pas l’intention de se taire : « Dans le tennis, trop de particuliers prennent des décisions dans leur coin en fonction d’intérêts privés. Le système est mauvais. Je le compare toujours à une ville de 3000 habitants dont seulement 70 habitants vivraient bien. Qui accepterait ça ? Le tennis l’accepte, et propose 200 dollars de gains au bout d’une semaine de travail quand des parieurs vous en offrent 3000 ou 5000 pour truquer une partie. »

Sur l’ATP, il est encore plus cinglant : « J’ai reçu une aide de 4000 dollars de l’ATP et je les en remercie sincèrement, mais est-il normal qu’un joueur classé 100e ou 130e mondial (NDLR : Il est 231e] ne puisse pas tenir trois mois dans un sport où il y a tant de millionnaires ? Je crois que non, mais je n’en sais pas plus parce que l’ATP est une organisation opaque qui ne communique que très peu et à très peu de joueurs. »