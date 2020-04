C’est la toute première personne qui a formé Roger Federer et nous étions allés la rencontrer à Bâle dans le cadre de la sortie de notre livre « Roger mon Amour ». Plus d’une heure d’entretien où elle nous avait expliqué avec beaucoup de simplicité comment Roger Federer se comportait quand il état un petit garçon dans son club. Au final, cette interview est un vrai document qui devait faire partie de notre Hall of Fame. L’intégralité est disponible dans notre numéro 39, sortie en décembre 2012.

Pourquoi Roger est venu dans ce club, le TC Old Boys de Bâle ?

Roger est arrivé ici à huit ans grâce à sa mère, Lynette. Elle y jouait déjà et participait aux matches par équipe. Un jour, elle est venue me voir pour savoir si son fils pouvait intégrer le club. Elle avait été impressionnée par le programme Junior. Avant, Roger jouait sur les courts de l’entreprise de ses parents (NDLR : Ciba, ex-Novartis).



Lynette espérait que Roger puisse réaliser une grande carrière professionnelle en l’inscrivant ici ?

Non, ses parents ne l’ont jamais poussé. C’est toujours Roger et Roger seul qui a dit vouloir devenir professionnel. A huit ans à peine, il parlait déjà de devenir numéro un… Il en parlait même à ses copains. Moi, je n’y croyais pas. D’autant qu’en Suisse, à cette époque, il n’y avait pas de très, très grands joueurs. C’était la fin des années 80, avec Marc Rosset, Jakob Hlasek… Mais c’est tout. Oui, à l’époque, on n’imaginait pas qu’il irait aussi loin. Si je l’avais su, je l’aurais certainement regardé de plus près.



Mais il y avait d’autres jeunes – certains plus forts que lui. Wimbledon le faisait déjà rêver ?

Remporter Wimbledon, ça a toujours été son truc. Même quand il était tout jeune. Je me rappelle d’une anecdote… Lors d’un entraînement, je regardais Roger jouer et un point m’avait marqué. Il doit faire face à un lob, il se recule et claque un smash gagnant. Tout content, il me dit : « Un jour, grâce à ce smash, je gagnerai Wimbledon ! » Et, lors d’une de ses finales à Londres, je me souviens l’avoir vu réaliser à peu près le même smash sur une balle de match… Ça m’a fait rire, c’était juste incroyable.



C’était un enfant capricieux ?

Non, pas chez moi, il n’osait pas agir comme ça. Par contre, par la suite, adolescent, et surtout quand il est parti au centre d’études d’Ecublens, il s’est mis à beaucoup pleurer et devenir capricieux. A Bâle, il a très vite progressé. Du coup, il était satisfait. Ensuite, lorsqu’il a commencé les tournois importants, il ne progressait plus aussi vite. Du coup, il se frustrait sur le terrain et jetait souvent sa raquette. Sinon, il a toujours juré, mais, bon, c’est le lot de tous les jeunes.



Comment vous le caractériseriez ?

Souriant, attachant… Mais il avait, quand même, toujours envie de faire des bêtises, des blagues. Je m’en souviens d’une, particulièrement. Lors d’une rencontre interclub, en attendant son tour de jouer, il s’était caché dans un arbre. Le problème, c’est qu’on l’avait cherché partout… Impossible de le retrouver ! Il adorait ce genre de blagues. Il adorait s’amuser. Il est parti à Ecublens vers 13 ou 14 ans. Je sais que ça a été très dur, au début. Il fallait s’adapter à une nouvelle région, une nouvelle vie et s’exprimer en français… Sa mère me racontait qu’il a beaucoup pleuré les premiers mois. C’était très compliqué psychologiquement. Et ça a été, pour nous, un déchirement de le voir partir du club. Il était tellement adorable… Il était apprécié de tous…



Il avait déjà le même jeu qu’aujourd’hui, en termes de technique ?

Oui, complètement. Et il apprenait vite. Lorsque Seppli (Kacovski, son premier entraîneur) lui enseignait un nouveau coup, il savait le réaliser tout de suite, alors que les autres enfants avaient besoin de deux semaines pour le comprendre et le faire correctement. D’ailleurs, Seppli disait qu’il avait déjà un talent fou. Il avait l’impression qu’il était né avec une raquette entre les mains… C’est clair, mais on ne pouvait pas prévoir le futur et le destin qu’on lui connaît désormais. On ne pouvait pas prévoir qu’il serait numéro un. Beaucoup de jeunes très talentueux n’ont jamais vraiment percé. En plus, à l’époque, Roger n’avait pas que le tennis dans sa vie. Il adorait tous les sports de balle. Il jouait aussi au basket, au foot… Je disais à tous les Juniors de faire autre chose que du tennis.



Vous êtes restée en contact avec lui, au début, lorsqu’il a explosé au plus haut niveau ?

Oui. Mais j’ai surtout gardé beaucoup de contacts avec ses parents, sa mère, notamment. Lorsqu’on organise des tournois pour les Juniors, Lynette nous donne toujours des tee-shirts et des accessoires pour constituer les lots des enfants.



Vous aviez une relation particulière avec Roger ?

Non, pas plus que cela. Vous savez, il faut faire attention avec les jeunes. C’est important de se comporter de la même façon avec tout le monde. Par contre, il se distinguait des autres enfants, car il avait la gagne. Il détestait perdre. On sentait qu’il était ambitieux. Je me souviens de l’avoir vu pleurer plusieurs fois lors des rencontres par équipe. Il était couché sur le court. Impossible de le consoler, alors que tout le monde pensait déjà à autre chose.



Quand vous le regardez jouer à la télé, vous ressentez quelque chose de particulier ?

Oui, spécialement à Wimbledon. Quand j’étais Junior, j’y avais joué… Comment expliquez-vous qu’il ait été aussi agité, plus jeune, alors qu’il semble tellement calme sur le court, aujourd’hui… C’est grâce à Mirka…



Vous la connaissez bien, Mirka ?

C’est un peu un mystère pour nous tous… Elle est venue au club participer à des tournois, elle venait jouer aussi avec des copines. En fait, ils s’étaient déjà vus avant les Jeux Olympiques de Sydney.

Il la regardait déjà un peu à cette époque ?

Oui, peut-être… On l’ignore. Il était surtout concentré sur le tennis. Aujourd’hui, c’est Mirka qui gère tout.

C’est elle qui l’a changé en quelqu’un de calme ?

Oui. En ce temps, seul Peter Carter pouvait vraiment le calmer. Roger et Peter s’entendaient très bien. Carter l’a beaucoup aidé et bien formé au niveau tactique, notamment pendant les compétitions. Son expérience du circuit et son niveau de jeu lui ont beaucoup apporté. Peter amenait de la sérénité. D’ailleurs, il parvenait à calmer tous les Juniors. Roger a beaucoup appris à ses côtés, dans la gestion de ses matches, car c’est Peter qui l’accompagnait sur les tournois. Ensuite, il est même parti au centre d’études de Bienne où s’entraînait Roger. Ils ont continué à évoluer ensemble sur les Challengers et les gros tournois juniors. Roger a toujours été très peu blessé dans sa carrière.

Nadal va jusqu’à dire qu’il possède un physique idéal. Qu’est-ce que vous en pensez ?

J’ai toujours su que Rafa aurait plus de mal que Roger sur la longueur. Rafa a un jeu qui fait forcer le physique, car il a des coups et une manière de jouer qui mettent à rude épreuve son physique. Pour en revenir à Roger, il ne faisait pas beaucoup de travail physique auparavant, et, à cette époque, sa carrière ne décollait pas vraiment. Mais, avec Peter Lundgren, les exercices physiques ont été plus intenses et pris au sérieux. On a vu rapidement la différence !

Lorsqu’il était au club, il restait après les entraînements ? Il tapait la balle contre le mur ?

(Rires) Oui, il restait… Il restait pour jouer aux cartes avec ses amis. Il jouait au Jass !

Qu’est-ce que c’est que ce jeu ?

C’est très semblable à la belotte. Roger donne l’impression d’être une star très professionnelle, lointaine et ultra protégée et, en même temps, dans l’intimité, quelqu’un de facile d’accès, un rigolard… un grand enfant ! Il a toujours été comme ça, même à la maison. Mais je lui ai toujours demandé de bien se tenir sur le court. Par contre, il avait vraiment du mal à accepter la supériorité de l’adversaire. Il ne pouvait pas accepter que son adversaire réalise un joli point. Il pouvait jurer. Sur le court, il jouait sérieusement, il laissait les blagues à l’extérieur. Je pense qu’il a hérité ça de sa mère. Je me souviens aussi qu’il s’était teint les cheveux en blond, une fois… C’était à l’époque de sa victoire à l’Orange Bowl. Après son titre, je l’avais croisé au club. Comme d’habitude, il jouait aux cartes avec ses amis. Je lui demande d’enlever la casquette qu’il a sur sa tête… mais il ne voulait pas, car il avait trop honte !

Pourquoi il s’était teint les cheveux ?

Il avait fait un pari ! Il faisait souvent des paris… Qu’est-ce que vous pouvez nous dire de sa famille ? En ce qui concerne le père de Roger, Robert, il était toujours en retrait et venait rarement voir son fils jouer. Son boulot l’obligeait à voyager énormément. Quant à Diana, sa sœur, elle jouait aussi au club, sans être membre. Mais elle participait tout de même à de petits tournois. Par contre, elle était moins douée que son frère… Elle préférait l’équitation ! Et Lynette ? Oui, elle ne jouait pas mal. Elle faisait partie de l’équipe senior A. Elle a été championne de Suisse avec cette équipe.

Que représente Roger pour la Suisse ? C’est un héros national ?

Roger est apprécié de partout dans notre pays. Il y a beaucoup de rencontres de Coupe Davis à Lausanne, Neufchâtel ou Genève et les salles sont toujours pleines pendant tout le week-end. Ça m’a gêné une ou deux fois qu’il ne participe pas à cette compétition, d’ailleurs, la Coupe Davis. Mais, au début de sa carrière, il a toujours répondu présent. Néanmoins, je pense qu’en Suisse, il n’est pas autant considéré qu’aux USA, par exemple. On nous le dit souvent. Quand des Américains viennent ici, ils sont surpris que l’on ne fasse pas plus de choses autour de Roger. Aux Etats-Unis, si un Américain gagne, c’est normal. Ici, en Suisse, on a moins l’habitude et c’est toujours incroyable de voir qu’un des nôtres ait pu réussir autant. Mais on n’aime pas non plus la démesure.