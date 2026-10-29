Régulièrement, Madison Keys, Jessica Pegula et Jennifer Brady prennent le temps d’échanger sur l’actualité du circuit dans le podcast, The Player’s Box.
Invité à s’exprimer sur Novak Djokovic, qui a fait du Masters de Turin sa priorité de fin de saison alors qu’il l’a remporté sept fois, Madison Keys a fait part de son admiration pour la rage de vaincre du Serbe.
« Le fait qu’il dispute quatre tournois par an et qu’il soit à deux doigts d’atteindre les finales de fin d’année, c’est fou. Il est toujours aussi bon. Il est toujours dans le coup, c’est un prétendant au titre, et on se dit : ‘Il n’a pas joué depuis quatre semaines, mais il pourrait gagner !’. Personne ne veut l’affronter. On ne veut jamais l’affronter. Peu importe qu’il soit malade ou qu’il ait des problèmes, on se dit quand même : ‘Je passe mon tour !’. C’est aussi le même joueur qui, avant de remporter la médaille d’or à Paris, parlait comme s’il était un raté et qu’il n’avait pas accompli assez de choses ; donc, le fait qu’il tente d’atteindre une nouvelle fois le Masters n’est pas surprenant. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 16:55