Régulièrement, Madison Keys, Jessica Pegula et Jennifer Brady prennent le temps d’échanger sur l’ac­tua­lité du circuit dans le podcast, The Player’s Box.

Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic, qui a fait du Masters de Turin sa prio­rité de fin de saison alors qu’il l’a remporté sept fois, Madison Keys a fait part de son admi­ra­tion pour la rage de vaincre du Serbe.

« Le fait qu’il dispute quatre tour­nois par an et qu’il soit à deux doigts d’atteindre les finales de fin d’année, c’est fou. Il est toujours aussi bon. Il est toujours dans le coup, c’est un préten­dant au titre, et on se dit : ‘Il n’a pas joué depuis quatre semaines, mais il pour­rait gagner !’. Personne ne veut l’affronter. On ne veut jamais l’affronter. Peu importe qu’il soit malade ou qu’il ait des problèmes, on se dit quand même : ‘Je passe mon tour !’. C’est aussi le même joueur qui, avant de remporter la médaille d’or à Paris, parlait comme s’il était un raté et qu’il n’avait pas accompli assez de choses ; donc, le fait qu’il tente d’atteindre une nouvelle fois le Masters n’est pas surprenant. »