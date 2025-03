L’incertitude planait encore il y a quelques jours. « Richard Gasquet mérite son invi­ta­tion, mais je ne peux pas encore dire si ce sera possible », confiait récem­ment David Massey, le direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo. La réponse est désor­mais offi­cielle : le Biterrois recevra bien une wild‐card pour l’édi­tion 2025 du pres­ti­gieux tournoi monégasque.

L’organisation a annoncé sur son site internet que Gasquet béné­fi­cie­rait de la première invi­ta­tion de cette édition, lui permet­tant ainsi de fouler une dernière fois la terre battue du Rocher du 6 au 13 avril, avant de tirer sa révé­rence quelques semaines plus tard à Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

