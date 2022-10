C’est sur son site internet que Magnus Norman s’est exprimé au sujet de son retour au chevet de Stan Wawrinka. Les mots prononcés par le Suédois confirment que quelques fois l’al­chimie entre un coach et son joueur peut être éternel.

« J’ai eu des propo­si­tions de coaching sur le circuit masculin et féminin ces dernières années. Mais coacher contre Stan sur le circuit masculin, ee n’était donc pas une option. Et je n’avais tout simple­ment pas la moti­va­tion néces­saire pour lancer un nouveau projet en essayant d’avoir un impact et de faire progresser un joueur. En tant qu’en­traî­neur, vous devez avoir faim. Vous devez être présent dans les petits détails si vous voulez avoir un impact. Et vous devez être prêt à partir sur la route. Et je n’avais pas cette énergie. Mais quand Stan et moi nous sommes assis pour prendre un café il y a quelques semaines, je dois dire que quelque chose s’est allumé en moi. C’était ce qu’il a dit, mais il y avait aussi quelque chose dans les yeux de Stan qui me disait qu’il avait faim. Je ferai tout ce que je peux pour être un bon soutien pour le dernier chapitre du livre »