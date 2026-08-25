« J’ai demandé une invitation pour l’US Open. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois », déclarait Stan Wawrinka en juillet dernier, lors de l’ATP 250 d’Estoril.
Et pourtant, l’organisation du Grand Chelem new‐yorkais n’a pas offert de wild card au Suisse, pourtant vainqueur du tournoi en 2016.
Alors que cette décision a suscité l’incompréhension, voire la colère, de certains observateurs, le coach de « Stan the Man », Magnus Norman, a publié un message très classe dans sa story Instagram.
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All class from Magnus Norman after seeing Wawrinka having his wild card request rejected at the US Open. pic.twitter.com/222hp0065h— José Morgado (@josemorgado) August 24, 2026
« Nous avons tout donné pour disputer un dernier tournoi du Grand Chelem à 41 ans, mais cela n’a pas suffi. C’est certes douloureux, mais merci pour tous ces merveilleux souvenirs, sur le court comme en dehors, que j’ai partagés avec vous et l’équipe de New York au cours des 13 dernières années. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 10:58