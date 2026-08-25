« J’ai demandé une invi­ta­tion pour l’US Open. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois », décla­rait Stan Wawrinka en juillet dernier, lors de l’ATP 250 d’Estoril.

Et pour­tant, l’organisation du Grand Chelem new‐yorkais n’a pas offert de wild card au Suisse, pour­tant vain­queur du tournoi en 2016.

Alors que cette déci­sion a suscité l’incompréhension, voire la colère, de certains obser­va­teurs, le coach de « Stan the Man », Magnus Norman, a publié un message très classe dans sa story Instagram.

All class from Magnus Norman after seeing Wawrinka having his wild card request rejected at the US Open. pic.twitter.com/222hp0065h — José Morgado (@josemorgado) August 24, 2026

« Nous avons tout donné pour disputer un dernier tournoi du Grand Chelem à 41 ans, mais cela n’a pas suffi. C’est certes doulou­reux, mais merci pour tous ces merveilleux souve­nirs, sur le court comme en dehors, que j’ai partagés avec vous et l’équipe de New York au cours des 13 dernières années. »