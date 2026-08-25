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Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka, après la déci­sion choc de l’US Open : « C’est douloureux »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai demandé une invi­ta­tion pour l’US Open. J’espère pouvoir y jouer une dernière fois », décla­rait Stan Wawrinka en juillet dernier, lors de l’ATP 250 d’Estoril.

Et pour­tant, l’organisation du Grand Chelem new‐yorkais n’a pas offert de wild card au Suisse, pour­tant vain­queur du tournoi en 2016. 

Alors que cette déci­sion a suscité l’incompréhension, voire la colère, de certains obser­va­teurs, le coach de « Stan the Man », Magnus Norman, a publié un message très classe dans sa story Instagram. 

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« Nous avons tout donné pour disputer un dernier tournoi du Grand Chelem à 41 ans, mais cela n’a pas suffi. C’est certes doulou­reux, mais merci pour tous ces merveilleux souve­nirs, sur le court comme en dehors, que j’ai partagés avec vous et l’équipe de New York au cours des 13 dernières années. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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