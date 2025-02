Invité du dernier épisode du podcast The Sit‐Down, dont les propos sont rapportés sur le site de l’Open d’Australie, l’en­traî­neur de Stanislas Wawrinka, Magnus Norman, a évoqué les ambi­tions de son joueur (39 ans) pour sa fin de carrière.

« Je pense qu’il sent qu’il est toujours compé­titif et qu’il a toujours cette volonté de pouvoir battre l’un des meilleurs joueurs, s’il est dans un bon jour. Peut‐être pas de remporter un Grand Chelem, parce qu’il faut gagner sept matches en 14 jours, c’est vrai­ment diffi­cile. Mais pour sentir que vous êtes compé­titif, et pour rester dans le tennis aussi long­temps que possible, et il aime­rait peut‐être, je ne sais pas, gagner un tournoi, ou faire un bon résultat – finir le dernier chapitre d’une bonne manière. »