Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka : « On espé­rait une wild card pour l’US Open, mais nous allons revenir à la maison et nous améliorer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Stanislas Wawrinka continue de jouer avec la même passion qui a marqué toute sa carrière. Le Suisse, battu en demi‐finales du Challenger de Cancún, a toute­fois connu une décep­tion : il n’a pas béné­ficié d’une wild card pour l’US Open, tournoi qu’il avait remporté en 2016.

« On espé­rait une wild card pour l’US Open, mais nous allons revenir à la maison et nous améliorer », a écrit le coach de « Stan the Man », Magnus Norman, sur Instagram.

La liste des invi­ta­tions pour l’US Open : 

J‑5 avant le début du dernier Grand Chelem de l’année. 

Publié le mardi 19 août 2025 à 17:36

Sinner se tourne vers l'US Open : « Il y a deux domaines dans lesquels je dois travailler »

