Stanislas Wawrinka continue de jouer avec la même passion qui a marqué toute sa carrière. Le Suisse, battu en demi‐finales du Challenger de Cancún, a toute­fois connu une décep­tion : il n’a pas béné­ficié d’une wild card pour l’US Open, tournoi qu’il avait remporté en 2016.

« On espé­rait une wild card pour l’US Open, mais nous allons revenir à la maison et nous améliorer », a écrit le coach de « Stan the Man », Magnus Norman, sur Instagram.

Magnus latest story in IG. Confirmation that Stan did asked for the Wild Card and hasn’t been awarded one.



A shame for a past US Open cham­pion… @usopen 👎🏼 pic.twitter.com/DPINiM4LdV — Lisa #RForever ❤️ (@lisa_wawrinka) August 19, 2025

La liste des invi­ta­tions pour l’US Open :

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Les wild‐cards pour l’US Open 2025 🇺🇸



🔵 ATP

🇺🇸 Basavareddy

🇺🇸 Holt

🇺🇸 Blanch

🇺🇸 Boyer

🇺🇸 Nava

🇺🇸 Dostanic

🇫🇷 Royer

🇦🇺 Schoolkate



🟣 WTA

🇺🇸 Venus Williams

🇺🇸 Pareja

🇺🇸 Ngounoue

🇺🇸 McNally

🇺🇸 Ahn

🇺🇸 Glozman

🇫🇷 Garcia

🇦🇺 Gibson pic.twitter.com/INzJGVEek3 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 13, 2025

J‑5 avant le début du dernier Grand Chelem de l’année.