Stanislas Wawrinka continue de jouer avec la même passion qui a marqué toute sa carrière. Le Suisse, battu en demi‐finales du Challenger de Cancún, a toutefois connu une déception : il n’a pas bénéficié d’une wild card pour l’US Open, tournoi qu’il avait remporté en 2016.
« On espérait une wild card pour l’US Open, mais nous allons revenir à la maison et nous améliorer », a écrit le coach de « Stan the Man », Magnus Norman, sur Instagram.
La liste des invitations pour l’US Open :
🔵 ATP
🇺🇸 Basavareddy
🇺🇸 Holt
🇺🇸 Blanch
🇺🇸 Boyer
🇺🇸 Nava
🇺🇸 Dostanic
🇫🇷 Royer
🇦🇺 Schoolkate
🟣 WTA
🇺🇸 Venus Williams
🇺🇸 Pareja
🇺🇸 Ngounoue
🇺🇸 McNally
🇺🇸 Ahn
🇺🇸 Glozman
🇫🇷 Garcia
🇦🇺 Gibson pic.twitter.com/INzJGVEek3
J‑5 avant le début du dernier Grand Chelem de l’année.
Publié le mardi 19 août 2025 à 17:36